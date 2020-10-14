ميدو يحذر الأهلي من انحياز التحكيم للوداد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب جماهير الكرة المصرية، لقاءات الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وأبدى أحمد حسام ميدو، تخوفه من التحكيم الإفريقي خلال لقائي الأهلي والزمالك، حيث من المقرر أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب، يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

 

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن وجود الأهلي والزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية، أمر طبيعي في ظل امتلاك الثلاثي ميزانية كبيرة مقارنة بغيرهم، فضلا عن تاريخ الأهلي والزمالك الكبير.

 

وتابع، "قد يقوم التحكيم بتعويض الوداد عن خسارته للقب الموسم الماضي، أمام الترجي التونسي، لذا يجب توخي الحذر من لاعبي الأهلي، والتركيز للفوز على الوداد".

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