بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادا لمواجهة فريق الوداد.





وانتقلت البعثة من المطار إلى الفندق بعد رحلة طيران استغرقت نحو ٥ ساعات ونصف الساعة، عبر طائرة خاصة أقلعت من مطار القاهرة في الثالثة والنصف عصر اليوم.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.