مبروك عطية: من يرى تأديب الفتاة بـ"كسر ضلعها" مجرم (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إنه يجب أن يكون هناك خطابًا دينيًا مطبقًا في البيوت، موضحا: "عايزين خطاب ديني حقيقي.. مش همبكة"، لافتا إلى أن الخطاب الديني في البيوت يعني وجود السكن والهدوء.

وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن تحقيق السكن في البيوت مسئولية الأب والأم والأولاد والخدم، مضيفا: "شعور الأبناء بعدم الراحة في بيوتهم خراب مستعجل"، موضحا أن تأديب الأبناء يكون بالتعليم والتوجيه وليس القسوة والضرب.

وكشف  أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه إذا زار أحد ما شخصا آخر في منزله ووجده يؤدب ابنته، يحق أن يقول له: "ارجع"، ولا يجب أن يغضب، معتبرا أن من يرى تأديب الفتاة "بكسر ضلعها" كما يتردد فهو "مجرم".

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