"الصحة": اقترحنا إهداء الحج أو العمرة لمن ينجب اثنين ففط

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:12 ص
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة والسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن كل طفل من عمر يوم حتى سن الـ 20 عامًا يكلف الدولة 13 ألف جنيه فى العام، تعليما وصحة فقط، مشيرا إلى أنه يوجد 41 مليون طفل فى المراحل العمرية حتى 14 سنة.


وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكان، مؤكدًا أن الدولة تحتاج لـ توفير السيارات التى تنظم الأسرة، ويتم توفير أشياء لتنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب وذلك عن طريق الحبوب.

وأشار إلى أنه يجب تكثيف التوعية فى المحافظات التى بها معدلات كثافة سكانية عالية، منوها بأن هناك محافظات تشهد معدلات إنجاب عالية جدًا، ومنها الصعيد.

وأوضح أن المواطن عليه أن يغير مفاهيمه غير الصحيحة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص ينجبون طفلين وآخرون ينجبون أكثر بكثير.

وتابع أنهم يعملون مع وزارة الأوقاف منذ 3 سنوات لتوعية المواطنين بخطورة الكثافة السكانية، وهناك تعاون مع قطاعات كثيرة لمواجهة تلك الظاهرة.

ولفت إلى أن الوزارة اقترحت بعض الأشياء لـ الحد من الزيادة السكانية، وإنجاب اثنين فقط، منها "زيادة المعاش، الذهاب لقضاء حجة أو عمرة، أو توفير فرص عمل، أو توفير وحدة سكنية".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

بهذه الكلمات.. ريهام عبد الغفور تنعي الفنان الراحل محمود ياسين

منذ أقل من ساعة

المبشرون بمقاعد في "الشيوخ".. تحذيرات من الطقس ومفاجأة في الأهلي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 11 ساعة

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ ساعة و 10 دقيقة

ضحية جريمة التحرش ببني سويف: "مش قادرة أنسى إحساسي من ساعتها"

منذ 35 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ ساعة و 24 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

07:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي