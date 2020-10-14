موسيماني يحدد بديل كهربا أمام الوداد

استقر بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، على الدفع بأحمد الشيخ، لتعويض غياب محمود عبدالمنعم كهربا في تشكيل المارد الأحمر أثناء مواجهة الوداد المغربي في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل وذلك في حالة عدم لحاق كهربا بالمباراة.





وجاءت إصابة محمود كهربا في العضلة الخلفية وتعرض لها في الدقائق الأول من مباراة الأهلي وبراميدز التي أقيمت مطلع الأسبوع الحالي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.





وتم خضوع كهربا لأشعة وفحص طبي أمس الاثنين بالإضافة إلى خضوعه إلى جلسة علاج في الجيم لمحاولة تجهيزه ولحاقه بالمباراة.





ويدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق لاختيار الأفضل منهم لخلافة محمود كهربا في التشكيل الأساسي أمام الوداد المغربي على رأسهم أحمد الشيخ والنيجيري جونيور أجايي كما يظهر الأنجولي جيرالدو دا كوستا في الصورة أيضًا.





ومن الواضح أن فرص أحمد الشيخ هي الأقوى خاصة بعد أن دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في مباراة براميدز الماضية.





وغادرت بعثة الأهلي القاهرة متجهة إلى الدار البيضاء على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الوداد المغربي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في مباراة الذهاب في الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.