أول عارضة أزياء لقصار القامة تكشف تفاصيل إطلاق "براند" مصري

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:37 ص
نسمة يحيي
نسمة يحيي
شيماء حسن
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كشفت نسمة يحيي، أول عارضة أزياء لقصار القامة، تفاصيل إطلاق أول "براند" مصري لأزياء قصار القامة والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وقالت "يحيي" في لقاء عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنت أواجه مشكلة في الملابس عندما كنت في المرحلة الإعدادية، وكنت اضطر إني ألبس من قسم الأطفال، والتصاميم لم تكن تناسب عمري في هذا الوقت".

وأضافت: "كنت بضطر إني أجيب ملابس عادية وأقوم بتقصيرها لتلاءم مقاسي، وكان هذا يسبب هدرا كبيرا في الأقمشة، وبعدها فكرت في الاعتماد على شراء الأقمشة، ورسم التصاميم حتى يقوم أحد بتنفيذها، وبعد نجاح الفكرة بدأت في تعميم الأمر، وهو ما لاقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من قصار القمامة، بعد توفير جزء من احتياجاتهم في المجتمع، خاصة أن فئة قصار القمامة ليست كبيرة في مصر".

وفي تصريحات سابقة قالت نسمة إن خوضها مجال تصميم ملابس لقصار القامة هو ما دفعها للمشاركة في عروض الأزياء.

وأشارت "يحيي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أنها في البداية كانت لا تفضل الخروج في أماكن عامة حتى لا تتعرض للسخرية والتنمر، ولكن بعد اشتراكها في عروض الأزياء قررت أن تثبت للناس نجاحها.

وأضافت أن توجهها لمجال عروض الأزياء كان بهدف تشجيع فئة قصار القامة على أنهم قادرون على تحقيق كل ما يريدونه، لافتة إلى أنها تواجه التنمر الذي تتعرض له بالعروض المسرحية التي تألفها، معقبة: "سخرية الناس وتنمرهم بيا وجعني".

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