الفيلم التونسي "بيك نعيش" يفوز بهذه الجائزة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
Advertisements
الفيلم التونسي "بيك نعيش" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية

فاز فيلم "بيك نعيش" للمخرج التونسي مهدي برصاوي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة والتي أسدل الستار عليها مساء الاثنين في السويد.

ويتناول الفيلم قصة زوج وزوجة يتعرض ابنهما للإصابة بالرصاص خلال هجوم إرهابي مما يستدعي نقل كبد له، وبعد إجراء الفحوص اللازمة يكتشف الزوج أن الابن ليس ابنه مما يحدث شرخا في علاقته بزوجته، لكن هذا لا يثنيه عن محاولة إنقاذ حياته.

وفازت التونسية نجلاء بن عبد الله بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بيك نعيش"، كما فاز المصري محمد حاتم بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "لما بنتولد".

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

جدل في الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ ثلث ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 16 ساعة

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 6 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المرتقبة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 17 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 4 ساعات

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

11:50 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي