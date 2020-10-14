الفيلم التونسي "بيك نعيش" يفوز بهذه الجائزة

الفيلم التونسي "بيك نعيش" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية





فاز فيلم "بيك نعيش" للمخرج التونسي مهدي برصاوي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة والتي أسدل الستار عليها مساء الاثنين في السويد.





ويتناول الفيلم قصة زوج وزوجة يتعرض ابنهما للإصابة بالرصاص خلال هجوم إرهابي مما يستدعي نقل كبد له، وبعد إجراء الفحوص اللازمة يكتشف الزوج أن الابن ليس ابنه مما يحدث شرخا في علاقته بزوجته، لكن هذا لا يثنيه عن محاولة إنقاذ حياته.



