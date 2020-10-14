مصرع شخص دهساَ أسفل عجلات القطار بالعياط

لقى شخص مصرعه دهساَ، أسفل عجلات القطار، بقرية البليدة، التابعة لمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات القطار بقرية البليدة، بنطاق المركز.





انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفي مقيم بقرية الواسطى بمحافظة بني سويف، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة.



