مصرع شخص دهساَ أسفل عجلات القطار بالعياط

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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لقى شخص مصرعه دهساَ، أسفل عجلات القطار، بقرية البليدة، التابعة لمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات القطار بقرية البليدة، بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفي مقيم بقرية الواسطى بمحافظة بني سويف، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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