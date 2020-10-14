الأرجنتين تحقق فوزا صعبا على بوليفيا 2-1 في تصفيات المونديال

نجح منتخب الأرجنتين بالفوز 2-1 على بوليفيا، في الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وسجل لمنتخب التانغو مهاجم نادي إنتر الإيطالي، لاوتارو مارتينيز 45، وزميله في الدوري الإيطالي خواكين كوريا لاعب لاتسيو 79.

وكان منتخب بوليفيا قد تقدم بهدف عبر مارسيلو مارتينز مورينو 24.

وكسر منتخب المدرب ليونيل سكالوني عقدة عمرها 15 عاماً، إذ يعود الفوز الأخير للأرجنتين على بوليفيا في عقر دارها إلى عام 2005 في تصفيات مونديال 2006 عندما تغلبت عليها 2-1، علماً بأنها فازت في ثلاث مناسبات فقط في لاباز في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

وانهزمت الأرجنتين مرتين في آخر ثلاث رحلات إلى لاباز دون أن تتذوق طعم الفوز، بينها خسارة تاريخية 1-6 في تصفيات مونديال 2010 بقيادة المدرب دييغو ارماندو مارادونا في الأول من نيسان/أبريل، علماً بأنها خسرت المباراة الأخيرة بينهما في تصفيات مونديال 2018 عندما سقطت بثنائية نظيفة في لاباز في الجولة الرابعة عشرة أدت إلى إقالة مدربها ادغاردو باوتسا وتعيين خورخي سامباولي مكانه.

والفوز هو الثاني لمنتخب الأرجنتين بعد فوزه الصعب وغير المقنع على ضيفه منتخب الإكوادور في الجولة الأولى بهدف ميسي.