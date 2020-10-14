حقيقة حصول الشعراوي على 300 فدان من السادات (فيديو)

قال الدكتور أحمد متولي الشعراوي، نجل الشيخ متولي الشعراوي، إن الافتراء على والده ليس وليد الحظة، لافتَا إلى أن "الشعراوي" لم يكن لديه مزرعة مساحتها 300 فدان كما يتردد، معقبا: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وكذب وافتراء، والبينة على من ادعى".



وتابع "الشعراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أولاد الشيخ الشعراوي في عهد مبارك، اشتروا 100 فدان من الأراضي الصحراوية، واستصلحوها، ولم يحصلوا عليها كـ"هدية" في عهد السادات كما يردد البعض.



في سياق منفصل، كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الأسكندرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن اتصال جرى بينه وبين الشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد خروجه من مؤسسة الرئاسة، وأخبره أنه أعد له حفل تكريم في منزل أحمد عبدالله طعيمة وزير الأوقاف بالزمالك.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "الشعراوي قالي أنت كنت كالزهرة في مستنقع فأنقذك الله، فقولتله بلاش الكلام ده"، مشيرا إلى أن الشعراوي كان خفيف الظل.



وأضاف رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الشعراوي كان متحدثا لبقا، ويجذب له الجماهير، لافتا إلى أن عمر الشريف أخبره في عيد ميلاده الـ75 أنه كان يعشق الشعراوي، وكان يريد أن يقدم فيلما عنه.

