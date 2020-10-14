حقيقة حصول الشعراوي على 300 فدان من السادات (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
الشعراوي
الشعراوي
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور أحمد متولي الشعراوي، نجل الشيخ متولي الشعراوي، إن الافتراء على والده ليس وليد الحظة، لافتَا إلى أن "الشعراوي" لم يكن لديه مزرعة مساحتها 300 فدان كما يتردد، معقبا: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وكذب وافتراء، والبينة على من ادعى".

وتابع "الشعراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أولاد الشيخ الشعراوي في عهد مبارك، اشتروا 100 فدان من الأراضي الصحراوية، واستصلحوها، ولم يحصلوا عليها كـ"هدية" في عهد السادات كما يردد البعض.

في سياق منفصل، كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الأسكندرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن اتصال جرى بينه وبين الشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد خروجه من مؤسسة الرئاسة، وأخبره أنه أعد له حفل تكريم في منزل أحمد عبدالله طعيمة وزير الأوقاف بالزمالك.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "الشعراوي قالي أنت كنت كالزهرة في مستنقع فأنقذك الله، فقولتله بلاش الكلام ده"، مشيرا إلى أن الشعراوي كان خفيف الظل.

وأضاف رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الشعراوي كان متحدثا لبقا، ويجذب له الجماهير، لافتا إلى أن عمر الشريف أخبره في عيد ميلاده الـ75 أنه كان يعشق الشعراوي، وكان يريد أن يقدم فيلما عنه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد متولي الشعراوي بوابة الفجر الفجر الشعراوي

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ضحية التحرش ببني سويف: "كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 6 ساعات

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 9 ساعات

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يقرر عودة ثلاثي الأهلي المعار

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسرار جديدة حول رؤية "الشعراوي" للرسول قبل حرب أكتوبر.. وهذا ما نصح به السادات (فيديو)

شاهد.. أول رد من شريف منير بعد تطاول ابنته على الشيخ الشعراوي

محلل سياسي: زاهي حواس أحسن علاقات عامة في مصر

حضور حسب الله الكفراوى لعزاء مبارك يثير الكلام

"التسجيل في جيبه".. مصطفى الفقي: مبارك حذرني من أشرف مروان (فيديو)

مصطفى الفقي يكشف ماذا قال له الشعراوي عندما خرج من الرئاسة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:16 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي