ضربة موجعة لدورتموند قبل مباراة هوفنهايم

قال سيبستيان كيل أحد مسؤولي نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن "الفريق سيفتقد جهود نيكو شولز في الوقت الحالي بسبب إصابة في ألياف العضلات".





وقال كيل إن "شولز تعرض للإصابة بينما كان مع المنتخب الألماني. ولعب شولز في المباراة الودية التي تعادل فيها المنتخب الألماني مع نظيره التركي 3-3 يوم الأربعاء الماضي وبعد ذلك استبعد من الفريق".





وزادت إصابة شلوز من مشاكل دورتموند في خط الدفاع قبل مواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني (بوندسليغا) يوم السبت المقبل، وقبل خوض المباراة الافتتاحية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو بعدها بثلاثة أيام.





ويتواجد السويسري مانويل أكانجي في الحجر الصحي بعدما أصيب بفيروس كورونا، كما يغيب دان أكسيل زاجادو بسبب إصابة طويلة، بالإضافة لإيقاف إيمري تشان في المباراة التي ستقام في روما.