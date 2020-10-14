إيقاف دروس "التقوية" بمدرسة في كفر الشيخ عقب إصابة 5 معلمين بكورونا

أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قرارا بإيقاف مجموعات التقوية بمدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية، للبنين، التابعة لإدارة فوه التعليمية، عقب إصابة 5 معلمين بفيروس كورونا، توفى أحدهم أمس.



وكانت الإصابات بالمدرسة ارتفعت إلى 5 أشخاص توفى أحدهم، بعد نقله للعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم بمستشفى مطوبس المركزي.



كما قررت "كشك" أيضا، استبعاد مدير مدرسة الوراق الثانوية المشتركة؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء مجموعات التقوية التي تعطى للطلاب بالمدرسة.



وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توقيع الجزاء ثلاثة أيام لمسئول التطوير بالمدرسة نظرا لعدم نظافة المعمل، وعدم تفعيل الأجهزة بالمعمل، وعدم تدريب الشاشات التفاعلية داخل الفصول.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و6071 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

