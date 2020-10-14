إيقاف دروس "التقوية" بمدرسة في كفر الشيخ عقب إصابة 5 معلمين بكورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:24 ص
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
عمرو الشامي
Advertisements
أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قرارا بإيقاف مجموعات التقوية بمدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية، للبنين، التابعة لإدارة فوه التعليمية، عقب إصابة 5 معلمين بفيروس كورونا، توفى أحدهم أمس.

وكانت الإصابات بالمدرسة ارتفعت إلى 5 أشخاص توفى أحدهم، بعد نقله للعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم بمستشفى مطوبس المركزي.

كما قررت "كشك" أيضا، استبعاد مدير مدرسة الوراق الثانوية المشتركة؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء مجموعات التقوية التي تعطى للطلاب بالمدرسة.

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توقيع الجزاء ثلاثة أيام لمسئول التطوير بالمدرسة نظرا لعدم نظافة المعمل، وعدم تفعيل الأجهزة بالمعمل، وعدم تدريب الشاشات التفاعلية داخل الفصول.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و6071 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمه الصحه كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 9 ساعات

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يقرر عودة ثلاثي الأهلي المعار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ضحية التحرش ببني سويف: "كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ يوم

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تعليم كفر الشيخ: استغلال فندق المدرسة الرياضية المغلق منذ 6 سنوات

تعليم كفرالشيخ: لا شكاوى من امتحان "الرياضيات" للصف الثاني الثانوي

حقيقة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وفاة أول معلم بكورونا في كفر الشيخ

تغيب 286 طالبا عن امتحانات الثانوية بكفر الشيخ.. ونقل 13 للمستشفى

تغيب 43 طالبًا في اليوم الأخير لامتحانات الثانوية بكفرالشيح

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:16 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي