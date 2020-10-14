ضحية التحرش ببني سويف: "كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي"

قالت فاطمة دياب، فتاة تعرضت للتحرش في بني سويف وأصرت على التقديم ببلاغ ضد المتحرش، إنها كل يوم صباحا تنزل من منزلها وتشتري متطلبات المنزل وهي تقود "عجلة"، مشيرة إلى أن المنطقة والمجتمع المحيط بها لا يتقبل هذا المنظر على الرغم من أنها لا يوجد ما يمنع ذلك.





وأضافت "دياب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التليفزيون المصرى: "وأنا نازلة من البيت، لاقيت جاري واقف على باب البيت، أنا مشيت واتصرفت عادي، وبقوله روح يا مصطفى، قالي أنا خايف عليكي من الكلاب، قولتله شكرا مش محتاجة مساعدة، قالي أركبي العجلة، أنا خوفت أركب، فبعدت شوية صغيرة ناحية الكاميرة، وفوجئت أنه بيتحرش بيا وأنا مش قادرة أنسى إحساسي من ساعتها".





واستكملت قائلة: "الموضوع ده مش أول مرة يحصل، وفي تحرش لفظي، لكن المرة دي كان صعب، وأنا قولت بيني وبين نفسي أني مش هسكت وعلى الأقل هكلم أهله وأشتكي من التصرف البشع اللي حصل ده، وهو أتجرأ عليا لأنه تخيل أني مش هقدر أخد حقي، ولما أشتكيت لأهله ببروله وقالولي أنه كان بيسندني عشان كنت هقع، وتوفيق ربنا أن في فيديو باللي حصل كله، وهما عرضوا عليا فلوس وأنا رفضت".



