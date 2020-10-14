اتحاد جدة يقترب من ضم نجم النصر السعودي

أكد تقرير صحفي سعودي، أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي توصلت إلى اتفاق لضم عمر هوساوي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع عمر هوساوي على الانضمام للفريق لمدة موسم واحد قابل للتمديد.

وأنهى هوساوي ارتباطه مع نادي النصر بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، بعد أن رأى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، أن فرص مشاركته في الموسم المقبل ستتضاءل.

وتراجعت فرص هوساوي في النصر مع وجود الرباعي عبد الله مادو وعلي لاجامي وعبد الإله العمري والبرازيلي مايكون.

وأشارت المصادر لصحيفة الرياضية، إلى أن إدارة الاتحاد عرضت 100 ألف ريال راتبا شهريا للاعب، بينما طلب وكيله مبلغ السقف الأعلى للاعبين المحليين، لكن لا يبدو أن الأمر سيحول دون الاتفاق بين الجانبين، إذ يعتقد أنهما سيصلان إلى اتفاق نهائي خلال ساعات.