محمد الشناوي نسر الأهلي في شهر سبتمبر

محمد الشناوي نسر الأهلي في شهر سبتمبر
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
علي نبوي
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حصل محمد الشناوي
حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة نسر شهر سبتمبر الماضي
وفقا لما أعلنه النادي الأحمر، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولعب الشناوي مع
الأهلي في شهر سبتمبر ٧ مباريات، ونجح خلالهم في الحفاظ على شباكه دون أن تستقبل
أي هدف.
وكان الشناوي قد
ساهم في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللمرة الخامسة على التوالي،
والثانية والأربعين في تاريخه.
ويستعد الأهلي
لمواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.