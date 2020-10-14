محمد الشناوي نسر الأهلي في شهر سبتمبر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة نسر شهر سبتمبر الماضي وفقا لما أعلنه النادي الأحمر، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ولعب الشناوي مع الأهلي في شهر سبتمبر ٧ مباريات، ونجح خلالهم في الحفاظ على شباكه دون أن تستقبل أي هدف.

 

 

وكان الشناوي قد ساهم في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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