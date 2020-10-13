"التضامن" توضح حقيقة فيديو دار الأيتام بالشيخ زايد (فيديو)

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علقت هبة أبو العمايم مستشار الرقابة والتفتيش بوزارة التضامن الاجتماعي، على الفيديو المتداول بشأن إحدى دور الأيتام بمدينة الشيخ زايد، الأصوات الصادرة من الفيديو ما هي إلا لفتتان كانتا تتشاجران، ولم نرصد أية مخالفة، وتابعت:" الدار فيها أطفال صغيرة وأعمارهم صغيرة، وتفقدنا مكان في الدار.. وإجمالي التقييم للدار جيدة".



وأضافت "هبة أبو العمايم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:"المكان متميز والإقامة متميزة، ومحاط بالأشجار..والمنظر هناك بديع".



وناشدت مستشار الرقابة والتفتيش بوزارة التضامن الاجتماعي، جميع المصريين، عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا،وتابعت:" متصدقش كل الفيديوهات اللي بتتنشر على السوشيال ميديا".



ولفتت "هبة أبو العمايم"، إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى من قام بتصوير الفيديو، الذى أوحى بوجود شيء غير طبيعى بالدار.



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وفي سياق منفصل كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى،عن وجود تنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تركيب كاميرات مراقبة فى دور الأيتام والرعاية، وتابعت:"نعمل مع وزارة الاتصالات على تركيب كاميرات مراقبة متطورة".



وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الكاميرات سيتم تركيبها فى أمكان تحافظ على خصوصية الأطفال والفتيات، مشيرة إلى أن ذلك سيكلف الوزارة كثيرًا ولكن الحفاظ على الأطفال أهم من أى شئ، وتابعت:"مكلفة شوية لكن بدأنا بها فى بعض المؤسسات".



وأكدت الوزيرة، على أن الوزارة تعمل من أجل تحقيق مصلحة الأطفال والفتيات، وتابعت:" لا نجرح خصوصية الطفل، ولكن حمايته تقتضى ذلك"، لافتة إلى أن دور الأيتام للفتيات سيكون كافة الموظفات بها سيدات.