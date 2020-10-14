شاهد.. خبير يكشف دلالة عدم مشاركة حزب الله في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد نزار عبدالقادر، إن عدم مشاركة حزب الله في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل يعطيه حرية في تخريب أي اتفاق قد يتوصل إليه لبنان مستقبلا.



وأضاف "عبدالقادر"، خلال لقائه مع برنامج مدار الغد الذي يذاع على قناة الغد، أن هذا لن يكون في مصلحة البلاد على الصعيد الأمني والاقتصادي.



وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي، إلى أن التجاذب الذي يفتعله حزب الله حول أعضاء الوفد، خاصة الخبيرين المدنيين، وهذا الصمت الذي سبق عندما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، التخلي عن الملف لرئيس الجمهورية، تطبيقا للدستور، والآن عشية المفاوضات يضع نوعا من التشكيك في مدى ولاء أعضاء الوفد للبنان، يطرح علامات استفهام.

