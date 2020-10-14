أستاذ علاج الأورام: الكشف على 7 ملايين سيدة في حملة مواجهة سرطان الثدي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 7 ملايين سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وحملة مواجهة سرطان الثدي.

وأضاف "الغزالي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن ما بين 1 إلى 2% من السيدات بعد الكشف عليهم تأكد إصابتهم بالسرطان، ولكن الكشف المبكر يساعد كثيرًا على ارتفاع نسب الشفاء لتصل إلى 98 و99%.

وأشار إلى أن أورام الثدي على الأقل عبارة عن 3 أنواع من الأورام، موضحًا أن لكل منها طريقة علاج مختلفة وبعضها يمكن علاجه بمجرد أقراص دون الحاجة إلى جراحة أو إزالة الثدي.

وأكد أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، أن السمنة عامل رئيسي وأحد أسباب الإصابة بالسرطان، مشددًا على ضرورة التوعية والكشف المبكر للمساعدة في الوقاية من سرطان الثدي.

هذا، وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.

وهذه النصائح هي:

_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.

_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).
_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.

_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

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سرطان الثدي بوابة الفجر الفجر أورام

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