جدل في الأهلي بسبب أحمد فتحي

عاد الانقسام والجدل من جديد في ملف أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن استمراره من جديد مع المارد الأحمر في الموسم المقبل.





واتفق أحمد فتحي منذ عدة شهور على التوقيع مع نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقابل الحصول على 50 مليون جنيه.





ومع تعاقد الأهلي مع موسيماني، فكر أحمد فتحي في البقاء مع القلعة الحمراء مرة أخرى، خصوصًا أن المدرب الجديد يقدر إمكانيات وتاريخ اللاعب بشكل كبير ويأمل في الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق الأحمر.





وشارك فتحى مع موسيمانى فى المباريات الثلاثة التى تولى خلالها الجنوب إفريقى القيادة الفنية للأهلي أمام كل من المقاولون العرب وإنبى وبيراميدز.





ويفكر أحمد فتحي جديًا في إنهاء مشواره مع المارد الأحمر، وعدم الرحيل نهاية الموسم الجاري.



