الصحة: علاج موحد لكورونا يشمل أدوية فيروس سي والطفيليات والبلازما

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:48 ص
نهى عاصم
نهى عاصم
شيماء حسن
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قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه حتى الآن لم يتم اعتماد لقاح فعال لفيروس كورونا على مستوى العالم، مشيرًة إلى أن الدولة المصرية مستمرة في إجراء التجارب الإكلينيكية على نوعين من اللقاحات الصينية.

وأضاف "عاصم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "النهار" أنه يتم حاليًا استخدام أحد عقاقير فيروس سي ودواء آخر خاص بالطفيليات، بالإضافة إلى استخدام البلازما من دم المتعافين من فيروس كعلاج موحد للفيروس حاليًا.

آخر تطورات فيروس كورونا
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و6071 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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