العناني: كورونا لم توقف مشروعاتنا السياحية والأثرية الكبرى

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مصر لم توقفها أزمة كورونا عن تحقيق أحلامها الكبرى المتمثلة في إكمال مشروع المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وغيرها من مشروعات أثرية واعدة.



جاء ذلك خلال برنامج الإعلامية لميس الحديدي، كلمة أخيرة، المذاع عبر فضائية اون TV مباشرة من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.



وأشار العناني أن وزارة السياحة والآثار، ومن ورائها القيادة السياسية وكل الأجهزة المعنية في الدولة استطاعت إدارة الأزمة باقتدار شديد، وعبرت بمصرنا إلى ببر الأمان، ولم تتعطل مشروعاتنا الكبرى، وهذا يرجع إلى دعم رئاسي مستمر، وقيادة حكيمة، وكذلك تعاون كل الأجهزة المعنية.



وأضاف العناني أن العمل بمشروع المتحف المصري الكبير لم يتوقف، وكذلك العمل في المتحف القومي للحضارة ونحن على وشك افتتاح قاعاته الرئيسية، وكذلك انتهينا من متحف شرم الشيخ وكفر الشيخ، وكذلك متحف المركبات الملكية ومتحف المطار وقبلهم قصر البارون.



واكد العناني أن كل ما سبق صبحه إجراءات احترازية مشددة، كان الالتزام الشديد والمثالي ومتابعتها نو كلمة السر في نجاح مصر باجتياز هذه الأزمة العالمية.



يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن قرب افتتاح المتحف القومي للحضارة، كما أعلنت عن جهازية المتحف لاستقبال المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير.