يحيى الفخراني .. بعد مسيرة فنية حافلة بالتميز والإبداع توجها بالتعيين فى مجلس الشيوخ

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يعد الفنان يحيى الفخراني، واحد من أهم نجوم السينما والدراما والمسرح فى مصر والوطن العربي، استطاع أن يتربع فى قلوب محبيه وجماهيره ببساطته وحضوره المميز وموهبته الفريدة.





ولد النجم يحيى الفخراني عام 1945، فى محافظة الدقهلية وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971، وأثناء دراسته كان الفخرانى يهوى الفن والتمثيل، الأمر الذى دفعه أن ينضم إلى فريق التمثيل فى الكلية وحصل وقتها على جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات المصرية.







ترك مهنة الطب وقرر أن ينمى موهبته فى مجال التمثيل، وبدأ مشواره الفني على خشبة المسرح حيث قدم مسرحية "لكل حقيقته"، ثم اتجة بعدها إلى التليفزيون وشارك فى مسلسل "أيام المرح"، ويعد أول فيلم سينمائي له "اه ياليل يازمن".





ذاع صيته ولمع نجمه بعد مشاركته فى مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا"، حيث جسد دور الابن الكبير "رأفت"، وبعدها قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة سواء فى المسرح أو التليفزيون أو المسرح.





وحصل الفخرانى خلال مشواره الفني المتميز على أكثر من خمسين جائزة، وكان أول فنان يحصل على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان قرطاج عن دوره فى فيلم "خرج ولم يعد".