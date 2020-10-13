وزيرة فرنسية: لا أستبعد إعلان ماكرون حظر التجول في باريس

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكدت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيبا، أنها لا تستبعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون في لقائه المتلفز المزمع مساء غد، فرض حظر التجول في بعض المناطق بالبلاد.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن "باريس ومحيطها ربما ستكون مشمولة بالحظر في محاولة للحد من ارتفاع إصابات كورونا".

 

وتوقعت مصادر طبية، أن "تسخر غرف الإنعاش الصحي والتنفس الصناعي قدرتها الاستيعابية بنسبة 100% في شهر نوفمبر المقبل، ولاسيما في مستشفيات المنطقة الباريسية".

 

وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة الذروة حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

 

وعلى خلفية هذه التطورات أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، أن السلطات ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي الفيروس.

 

وسجلت فرنسا إجمالي إصابات بكورنا بلغ 756472 حالة، وزهاء 33 ألف وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ يوم

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 7 ساعات

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المرتقبة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

أطباء في فرنسا يدعون لحظر استخدام الشرطة للرصاص المطاطي

متظاهرو السترات الصفر بفرنسا يخرجون في مسيرات رغم الحظر

اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في باريس

باريس ومدن فرنسية تحظر أكثر من 60% من السيارت بسبب موجة الحر والتلوث

المنفّذ "شرطي".. التفاصيل الكاملة للهجوم على مقر شرطة باريس

"ماكرون" يزور مستشفى باريس لعلاج فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي