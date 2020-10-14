منسق الأمم المتحدة: مصر من أفضل الدول تعاملا مع كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
ريتشارد ديكتس
ريتشارد ديكتس
شيماء حسن
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كشف منسق الأمم المتحدة في القاهرة، ريتشارد ديكتس، إن مصر من أفضل الدول التي اتخذت إجراءات مبكرة وقرارات صعبة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال "ديكتس" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك إبداعا من قبل مصر واستغلالا للثورة الرقمية لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار منسق الأمم المتحدة في القاهرة، إلى أن الجائحة ساعدت في الاعتماد على الإنترنت كوسيلة للتعلم، موضحًا أنه تم تدريب المدرسين في مصر ورفع الوعي للطلاب للوقاية من كورونا قبل بدء الدراسة.

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن مصر هي دولة مؤسسة في الأمم المتحدة، ومن أهم الدول التي تساهم في بعثات حفظ السلام، ولديها خبرات عديدة من بينهم الدكتورة غادة والي والدكتور محمود محي الدين.

وأكد منسق الأمم المتحدة في مصر، أن هناك خطوات عديدة اتخذتها مصر لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الدعم الاجتماعي للعديد من الفئات، ومنها مشروعات الكهرباء وتنظيم الأسرة، ولكن زيادة عدد السكان يؤثر بشكل كبير على مشروعات التنمية.

آخر تطورات فيروس كورونا
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و6071 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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