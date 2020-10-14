الصحة: تطوير 600 مستشفى استعداد للموجة الثانية من الكورونا (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:06 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا فاجئت العالم كله، مشيرًا إلى أن مصر كان تمكنت من مواجهتها من خلال توفير المستشفيات، وتدريب الأطباء.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر ستكون أكثر استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس حال التعرض لها، موضحا أن تم زيادة مقاعد الخط الساخن لاستقبال الاستغاثات والشكاوى إلى 800 مقعد.

وأضاف أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بكافة غرف العمليات على مستوى الـ 27 محافظة، كما تم توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تجديد مستشفيات الحميات والعزل، حيث يصل عدد المستشفيات التي تم تطويرها على مدار العام إلى 600 مستشفى استعدادا للموجة الثانية.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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