"الصحة": نتوقع زيادة معدلات الإنجاب بعد انتهاء كورونا (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، إنه من المتوقع أن نصل ل114 مليون نسمة وحتى 117 مليون بحلول عام 2025 ولابد أن يستشعر المواطن بالأزمة السكانية.

وتابع خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاستراتيجية التي تم وضعها كانت تتوقع الوصول ل111 مليون في عام 2030.

وأضاف أنه في كل الوبائيات السابقة والجوائح لم يحدث زيادة سكانية لعدة أسباب منها الاقتصادي والخوف من الذهاب للمستشفيات وتتراجع المعدلات في الزيادة، مشيرا إلى أن من المتوقع بعد عامين أو ثلاثة وبعد انتهاء أزمة كورونا سيزيد معدل المواليد مجددا.

وأوضح أن وزارة الصحة تقوم حاليا بتكثيف حملات التوعية بتنظيم الأسرة في ظل أهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية، مؤكدا أن زيادة معدل التعليم خاصة بين الفتيات للثانوية وما فوقها يقلل الإنجاب لعدة أسباب كما يساهم عمل الإناث في تقليل المعدلات.

وأكد أن الميزانية المرصودة لتنفيذ الخطط السكانية ومواجهة أزمة الزيادة السكانية 240 مليون جنيه موزعة على عدد من الوزارات.

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهي ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسئولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية؛ للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار توفيق، في بيان اليوم، إلى أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية تولي اهتماما كبيرًا بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع، مما يعطي دليلا على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة كما ورد في أكثر من حديث للرئيس، وأثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن.

وأوضح أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان في مصر تتضمن 3 سيناريوهات؛ الأول وهو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون في عام 2050، في حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل (333 طفل لكل 100 سيدة)، والثاني وهو في حالة وجود معدل إنجاب (وسيط) بمعنى 313 طفل لكل 100 سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة.

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