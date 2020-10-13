العناني: الدعم الرئاسي السر وراء الحركة الواسعة في قطاع السياحة والآثار

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الحركة الواسعة التي شهدها قطاع السياحة والآثار خلال السنوات الست الأخيرة، كان وراؤه دعم قوي من مؤسسة الرئاسة، حيث يتابع الرئيس سير عمليات التطوير والإنشاء الواسعة في القطاع.



جاء ذلك خلال برنامج الإعلامية لميس الحديدي، كلمة أخيرة، المذاع عبر فضائية اون TV مباشرة من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.



وأشار العناني إلى أن المشروعات المتتالية التي شهدتها مصر في القطاعين السياحي والأثري، لم تأت من فراغ، بل جاءت بدعم قوي من القيادة السياسية، وتمثلت في نتائح حية وملموسة على أرض الواقع، سواء في التحرك الواضح الذي شهده المتحف المصري الكبير، أو مشروعات الترميم الكبرى، أو حركة إنشاء المتاحف، وكذلك تحرك مشروع متحف الحضارة المصرية بالفسطاك والذي نوشك على افتتاح قاعاته الرئيسية.



يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن قرب افتتاح المتحف القومي للحضارة، كما أعلنت عن جهازية المتحف لاستقبال المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير.

