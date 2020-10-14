منسق الأمم المتحدة في مصر: 3% من الغذاء يهدر قبل وصوله لمنافذ بيعه

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
ريتشارد ديكتس
ريتشارد ديكتس
شيماء حسن
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قال منسق الأمم المتحدة في مصر، ريتشارد ديكتس، إن هناك برامج تعاون مع الحكومة المصرية، ومشروعات من المقرر إقامتها في مصر.

وقال "ديكتس" في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، الثلاثاء، إن هناك 3% من الغذاء يهدر عالميًا قبل أن يصل إلى منافذ بيعه.

وأشار منسق الأمم المتحدة في مصر، إلى أن المنظمة تعمل على تقليل الفاقد من الغذاء، مشيرًا إلى أن هذا جزء من جهود الأمم المتحدة ومنظمة الفاو يذهب إلى هذه القضايا الغذائية.

وفي سياق منفصل، أوضح أن مصر تعتبر خامس دولة تنتج الطماطم، موضحًا أنه سيكون هناك مشروعات مشتركة في الخضروات والفاكهة.

وأشار إلى أن أسعار الحبوب ارتفعت عالميا، ولكن مصر لديها خطة لتخزين الحبوب وتوفيرها وتقليل الفاقد، مستطردًا: "نعمل على العديد من المشروعات مع مصر منها أساليب جديدة للري وترشيد استهلاك المياه".

هذا، وقالت جيلان المسيري، منسق برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إنه طبقا لإحصائيات عمل البرنامج، فإن أكثر أنواع العنف ضد المرأة انتشارا في المجتمع المصري هو عنف شريك الحياة، وإن النوع الثاني من العنف طبقا للإحصائيات هو ما يتعلق بالزواج، سواء الزواج المبكر أو الإكراه علي الزواج، أو قبول الأهل للزواج المؤقت لأسباب مادية.

وأضافت أنه على الرغم من الجهود المبذولة لإنهاء العنف من المرأة، إلا أن أكبر مشكلة تواجههم هي عدم رغبة عدد كبير من النساء التعبير عما تعرضن له من عنف والإفصاح عما يتم معهن، خوفا من الطرف المتسبب فيه، حتى أنهن يرفضن محاولة مساعدتهن في التصدي له بشكل قانوني وهذا ما يجعلهم في حالة عجز عن المساعدة أو معرفة الحجم الحقيقي لتلك المشكلة.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر "16 يوما نشاط لإنهاء العنف ضد المرأة" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور ماجدة الشاذلي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وسردت المسيري أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة سواء في المنزل أو العمل أو المدارس وكذلك السجون، مشيرة إلى أن أكثر الجرائم انتشارا هي المتعلقة بالختان والشرف.

وأوضحت، أن العنف له آثار بعيدة المدى على المرأة وأطفالها، لأنه يجعلها تعاني من أضرار صحية ونفسية، كما يعاني أطفالها من مشاكل في التعلم والسلوكيات، فضلا عن تضرر نسيج الأسرة بشكل عام، ويؤثر على عملها في قوة تأثيرها وقدرتها على العطاء المجتمعي.

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