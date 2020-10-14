الصحة": وجود 5 أطفال بالأسرة يهدد بإصابة أحدهم بالتقزم.. فيديو"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، لو الأسرة بها 5 أطفال يصبح أحدهم مصابا بالتقزم إلى جانب مشاكل صحية أخرى.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،أن الطفل يحتاج رعاية لمفرده لوحده لمدة 3 سنوات، ولكن في مصر يتم الإنجاب بمعدل أقل من 3 سنوات.

وأردف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، أنه كلما زاد عدد أفراد الاسرة كلما قلت الخصوصية وزادت المشاكل النفسية.
ولفت إلى أنه نحتاج إلى تغيير فكر وثقافة المواطنين لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن مفهوم الأسرة الصغيرة يدعم الاقتصاد.


وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهي ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسئولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية؛ للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار توفيق، في بيان اليوم، إلى أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية تولي اهتماما كبيرًا بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع، مما يعطي دليلا على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة كما ورد في أكثر من حديث للرئيس، وأثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن.

وأوضح أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان في مصر تتضمن 3 سيناريوهات؛ الأول وهو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون في عام 2050، في حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل (333 طفل لكل 100 سيدة)، والثاني وهو في حالة وجود معدل إنجاب (وسيط) بمعنى 313 طفل لكل 100 سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة.


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