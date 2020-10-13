العناني: المتحف القومي للحضارة نقلة سياحية كبرى لمصر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة سيمثل نقلة سياحية كبرى لمصر، حيث أنه يعرض خلاصة الحضارة المصرية من بدايات التاريخ وحتى الآن.

جاء ذلك خلال برنامج الإعلامية لميس الحديدي، كلمة أخيرة، المذاع عبر فضائية اون TV مباشرة من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأشار العناني إلى أن المتحف في أحد جوانبه العديدة يحكي عن الحرف المصرية منذ بدء التاريخ وحتى الآن، عبر التاريخ المصري القديم، والعصر اليوناني روماني، والفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر الحديث، وهو ما يثبت التواصل الحضاري لمصر عبر الزمن.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن قرب افتتاح المتحف القومي للحضارة، كما أعلنت عن جهازية المتحف لاستقبال المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير.

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