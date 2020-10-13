شاهد.. لقاء الخميسي برفقة زوجها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"





ونشرت لقاء الخميسي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة زوجها من أحد السهرات.





وظهرت بالصورة بإطلالة أنيقة بفستان قصير باللون الأسود ، وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة أبرزها "ربنا يحميكم".





يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".