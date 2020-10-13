محافظ حفر الباطن يتفقد مراكز المحافظة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:15 م
الأمير منصور بن محمد بن سعد
الأمير منصور بن محمد بن سعد
الفجر السعودي
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تفقد الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، مراكز الصداوي، والسعيرة، وخبيرا، ومعرج السوبان الواقعة شرق المحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

 

واستمع خلال الجولة إلى الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز، من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية، مؤكداً خلال لقائه بالمواطنين على مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها وتحقيق رؤية المملكة.

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