شاهد.. كيف تفوقت الإمارات عربيا في التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول، في مؤشر التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا عربيًا.

وأوضح تقرير قناة الغد أن ذلك جاء في الدراسة التي نشرتها مجموعة هورايزون البحثية، وهي هيئة خبراء منبثقة عن الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أن الدراسة شملت 22 دولة عربية، لقياس الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها البلدان، وكيفية التمكن من تجاوز الأزمة، لتحل الإمارات المركز الأول عربيا، والـ25 على مستوى العالم في المؤشرات الفرعية.

ووتابع التقرير أن الدراسة حددت أسباب تفوق الإمارات في ذلك، من خلال قوة النظام المؤسسي، والقدرات الرقمية العالية لمختلف القطاعات، وارتفاع المستوى التعليمي للسكان.

وكانت حالات الإصابة بلغت 108 آلاف حالة، فيما سجلت 448 حالة وفاة فقط، منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في فبراير الماضي.

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