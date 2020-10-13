شاهد.. أرمينيا وأذربيجان الهدنة على حافة الانهيار

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشن هجمات جديدة على إقليم ناجورنو كاراباخ رغم الهدنة الإنسانية التي أعلنت قبل 3 أيام.

وأوضح تقرير قناة الغد أن موسكو كانت راعية ووسيطة لهذا الاتفاق، لكن سرعان ما تعرضت الهدنة لانتهاكات بعد توجيه أذربيجان ضربات جوية على القوات الأرمينية، والسلطات الأرمينية نفت مزاعم أذربيجان.

وأضاف التقرير أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره التركي خلوصي آكار قلق موسكو من نقل أنقرة عناصر إرهابية إلى إقليم ناجورنو كاراباخ.

وتابع التقرير أن الاتحاد الأوروبي بدوره أعرب عن عدم ارتياحه بسبب الخسائر المدنية بين الطرفين، مطالبا تركيا ببذل مجهود أكبر لوقف تثبيت إطلاق النار.

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