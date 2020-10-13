البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع بدء موسم نتائج الأعمال الفصلية، ليسجل "داو جونز" أول هبوط في 5 جلسات متتالية.





وارتفعت أرباح وإيرادات "جي بي مورجان" بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري بدعم إيرادات التداول.





ومع زيادة تدفقات الدخل الثابت، حققت "بلاك روك" نتائج أعمال أفضل من التوقعات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي.





في حين سجلت "دلتا إيرلاينز" خسائر بقيمة 5.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، كما تراجعت الإيرادات بنسبة 75 بالمائة.





ويترقب المستثمرون تطورات محادثات صفقة التحفيز الأمريكية التي لا تزال متعثرة حتى الآن، بالإضافة توقف بعض التجارب بشأن لقاح فيروس كورونا.





وفي بيانات اقتصادية، تباطأ نمو معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.





وعند الختام، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 28679 نقطة، رابحاً 157 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 3511 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة عند 11863 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 93.50.