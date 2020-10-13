ارتفاع حالات الإصابة والوفيات الجديدة بكورونا في فرنسا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الفرنسية 12993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 8505 إصابات أمس الاثنين.

 

لكن الحالات التي تم تسجيلها لا تزال منخفضة بشكل كبير عن الحصيلة القياسية التي بلغت يوم السبت 26896 إصابة ويوم الأحد 16101 إصابة.

 

بيد أن المتوسط المتغير للإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لا يزال لليوم الثاني أعلى من مستوى 17 ألف حالة منذ تفشي المرض ليبلغ 17816.

 

وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، قد يكشف فيه عن إجراءات جديدة مثل حظر تجول محلي لاحتواء المرض.

 

وارتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 32942 بعد تسجيل 117 حالة اليوم وذلك مقابل 95 حالة أمس الاثنين وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض في البلاد 756472 حالة حتى الآن.

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