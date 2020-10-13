بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المرتقبة بدوري الأبطال

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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زف الإعلامي عمر ربيع ياسين، بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك، بشأن مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في لقاء الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب كان مخالط فقط لحالة مصابة بفيروس كورونا، لكن قام بعزل نفسه طبقا لبروتوكول وزارة الصحة التونسية".

وأضاف:" فرجاني لو برجل واحدة فهو لاعب أساسي مع الزمالك أمام الرجاء، سينضم لمعسكر الزمالك في المغرب، وهو من أهم اللاعبين مع أشرف بنشرقي داخل الفريق".

وأكمل عمر ربيع: "فرجاني صرح بأنه لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، وأكد أنها مجرد شائعات وهو فقط موجود في العزل الصحي".

وزاد: "فرجاني سيشارك أساسيا أمام الرجاء، والزمالك في حاجة شديدة لجهود اللاعب، وسيلتحق ببعثة الزمالك في المغرب".

  

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