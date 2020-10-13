باحثة: المشهد حزين في تونس لأنه لا يوجد مساواة في تطبيق القانون

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قالت جيهان اللواتي، الكاتبة والباحثة السياسية التونسية، إن خروج شباب وأهالي مدينة سبيطلة بمحافظة القصرين، ليس احتجاجا على تطبيق القانون، ولكن على التهميش الذي جاء على المدينة.



وأكدت "اللواتي" في تصريحات لـ قناة الغد، أن المشهد حزين في تونس، لأن تطبيق القانون ليس بالسواسية بين مدن وأخرى مهمشة في العمق التونسي وسط تساؤلات: لماذا لا يطبق القانون على الجميع؟!".



وأشارت إلى أن هناك أكشاكا مماثلة ومؤسسات لرجال أعمال معروفين في تونس، لا يطبق عليهم القانون الذي يطبق على أبناء الشعب من المستضعفين، فضلا عن أن هذه المدن همشت منذ الاستقلال إلى اليوم، وكانت قد أعلنت أولى الصرخات في الثورة التونسية منها، ولكن لا آذان تصغي للعاطلين عن العمل والمهمشين، وكل من يريد تطبيق القانون يأتي على هؤلاء ويترك الكبار.



وقام رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء اليوم الثلاثاء، بإقالة محافظ القصرين وقيادات أمنية في مدينة سبيطلة وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، عقب أنباء عن وفاة تونسي جراء هدم البلدية متجره.

