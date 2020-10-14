أستاذ تاريخ إسلامي يكشف مفاجأة بخصوص مسجد عمرو بن العاص (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:40 ص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامي، إن لفظ "مصر القديمة" تسميته حديثة وكان يطلق عليها اسم "مصر العتيقة" وهي أول عاصمة إسلامية في قارة إفريقيا، وأول من طبقت نظام المدينة الإسلامية، لافتَا إلى أن اختيار عمرو بن العاص لهذه المنطقة لتكون عاصمة مصر "الفسطاط"، كونها موقعًا فريدًا تمثل نقطة التقاء بين الشمال والجنوب.

وأضاف "فؤاد"، في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON" في حلقة خاصة عن منطقة مصر القديمة وعملية التطوير الشامل التي تجريها وزارة السياحة والآثار لتحويلها لمزار سياحي عالمي، قائلًا: "ظلت الإسكندرية عاصمة لمصر لعقود طويلة والتي أنشاها الإسكندر حتى دخول المسلمين لمصر.

ولفت إلى أن نواة المدينة بدأت بفسطاط عمرو بن العاص، وتلاها بناء المسجد العتيق أو تاج الجوامع الذي يطلق عليه "مسجد عمرو بن العاص".

وكشف أستاذ التاريخ عن مفاجأة كون مسجد عمرو بن العاص الحالي لا علاقة له بمسجد عمرو بن العاص التاريخي، مشيرًا إلى الموقع فقط هو موقع المسجد القديم، لأن المسجد الحالي أعيد بناءه مرات ومرات وشهد تطورات، وإضافات كثيرة غيرت من شكل المسجد الأصلي الذي بني في عام 22 هجرية -340 ميلادية.

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