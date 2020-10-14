أستاذ تاريخ إسلامي يكشف مفاجأة بخصوص مسجد عمرو بن العاص (فيديو)

قال الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامي، إن لفظ "مصر القديمة" تسميته حديثة وكان يطلق عليها اسم "مصر العتيقة" وهي أول عاصمة إسلامية في قارة إفريقيا، وأول من طبقت نظام المدينة الإسلامية، لافتَا إلى أن اختيار عمرو بن العاص لهذه المنطقة لتكون عاصمة مصر "الفسطاط"، كونها موقعًا فريدًا تمثل نقطة التقاء بين الشمال والجنوب.





وأضاف "فؤاد"، في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON" في حلقة خاصة عن منطقة مصر القديمة وعملية التطوير الشامل التي تجريها وزارة السياحة والآثار لتحويلها لمزار سياحي عالمي، قائلًا: "ظلت الإسكندرية عاصمة لمصر لعقود طويلة والتي أنشاها الإسكندر حتى دخول المسلمين لمصر.





ولفت إلى أن نواة المدينة بدأت بفسطاط عمرو بن العاص، وتلاها بناء المسجد العتيق أو تاج الجوامع الذي يطلق عليه "مسجد عمرو بن العاص".



