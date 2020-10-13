أسعار النفط ترتفع بالختام بدعم من تقرير أوبك

دعم تقرير "أوبك" الشهري أسعار النفط لترتفع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وأعلنت المنظمة تراجع إنتاجها النفطي بحوالي 47 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي.





في حين خفضت المنظمة تقديراتها للطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل.





فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5 بالمائة في العام الجاري، مشيرة إلى أن استجابة فيروس كورونا سوف تشكل مستقبل الطاقة.





وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.9 بالمائة عند 40.20 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.7 بالمائة إلى 42.44 دولار للبرميل.