زواج ماجد المصري من ندى موسى وتعرض دنيا المصري لفقدان الذاكرة.. تعرف علي أبرز أحداث الحلقة 27 من "الوجه الآخر"

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بعد ساعات ستعرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر"علي قناة cbc دراما ، فيما يرصد"الفجر الفني" الحلقة السابعة والعشرين.



وشهدث الحلقة الكثير من الأحداث المثيرة ، وتزوجت ندى موسى"فرح" من ماجد المصري "يحيي" في السر وذلك بعد أن رفضت ذلك في البداية ، وطلبت فرح من يحيي أن تحتفظ بعقود الزواج معها ولبي يحيي طلبها.



وخطب أحمد إمام "رامي" هبة الأباصيري والتي تجسد شخصية علياء الكاشف بعد أن انفصل عن خطيبته الأولي مها سلامة " ياسمين " وترك العمل مع يحيي وعمل معها بشركتها وجمعتهم قصة حب ، وتقابلا رامي وياسمين لتخبره بأن علياء لا تحبه وأتضح من ذلك أن ياسمين مازالت تحب رامي رغم الخلافات بينهما.



وتوالت الأحداث واعترف محمد ناصر "مروان" لهاجر الشرنوبي "نسمة" والتي تعمل كمرافقة له بعد فقدانه على عقب تعرضه لحادث سير مروع ، بحبه لها وأنه يريد الزواج منها ، ولكن والدته سمعت حديثهما ومن المتوقع أن ستتخذ أمر ضدها لأنها ليست من نفس طبقتهم الإجتماعية.



وأنتهت أحداث الحلقة بتعرض دنيا المصري "نهلة" إلي فقدان الذاكرة بعد أن تعرضت لحادث سير بعد اكتشافها لخداع محمد علي رزق "يوسف" لها بعدما طلب منها أن تنفصل عن عماد رشاد "عادل" مقابل أن يتزوجها ولكن كان كل ذلك بإتفاق مع حنان سليمان "سناء" لتحافظ علي زوجها ويعود إليها.



مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندا موسى، أحمد سلامة، أحمد سعيد عبد الغنى، عماد رشاد، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.



والجدير ذكره أن مسلسل "الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية للفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضي، وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، كوكي، محمد على رزق، حنان سليمان، نورهان، ثراء جبيل، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.