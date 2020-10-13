بمشاركة بن شرقي.. المغرب تتعادل مع الكونغو وديًا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، موقعة منتخبي المغرب والكونغو، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار استعدادتهما للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة.





وتقدم المنتخب المغربي بهدف سجله نصير مزراوي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل المنتخب الكونغولي عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 60.





وشهدت المباراة مشاركة أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري.





ويستعد المنتخبان لخوض غمار التصفيات لمؤهلة لنهائية بطولة أمم أفريقيا، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع إفريقيا الوسطى الشهر المقبل، فيما يلعب المنتخب الكونغولي مع نظيره الانجولي الشهر المقبل أيضا.



