وائل الإبراشي: وثائق "هيلارى" تؤكد أن مصر خلصت المنطقة من شر الإخوان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن نشر البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، يكشف الدعم الذي كانت تتلقاه جماعة الإخوان الإرهابية من بعض القوى الإقليمية والدولية؛ وعلى رأسها الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن ما كشفته هذه الوثائق يعد أقل القليل مما يحدث في الواقع.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن التسريبات كشفت عن حجم التحالف الذي كان كبيرًا، ويؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والحزب الديمقراطي الأمريكي، كان يريد لتيارات الإسلام السياسي أن يحكموا عقب "الربيع العربي".



ولفت الإعلامي، إلى أن الوثائق أن الإخوان ليسوا تنظيمًا محليًا بل دوليا، وكان مخططا له أن يحكم المنطقة كلها، ولكن مصر كانت الصخرة التي تحطم عليها هذا المشروع، مشددا: "نحن خلصنا المنطقة كلها وليس مصر فقط من شر الإخوان".







وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع السرية عن وثائق البريد الإلكتروني الخاص بـ"هيلاري كلينتون"، وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.



ووفق ما ورد في البريد الإلكتروني فإن هيلاري زارت قناة "الجزيرة" في مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر.



وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو من ذات العام.



وفي رسالة أخرى، طالبت هيلاري قطر بتمويل ما سمي بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون‎.



كذلك كشف بريد إلكتروني آخر مسرّب يعود لسبتمبر 2012، عن تعاون قطر مع "الإخوان" لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات كبيرة، وذلك بعد أن اشتكى التنظيم الإرهابي من ضعف مؤسساته الإعلامية.



واعتبر مراقبون أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب الذي قال مرارا خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.

