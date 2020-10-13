مدير عام هيئة الطوارئ والأزمات يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها مسبقا وتتضمن تقديم لقاح " كوفيد 19 " لخط الدفاع الأول تلقى سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجرعة الأولى من لقاح " كوفيد-19".

 

و قال الشامسي في تصريح له بهذه المناسبة إن القيادة الرشيدة تضع ضمن أهم أولوياتها توفير أقصى درجات السلامة و الأمان للعاملين في خط الدفاع الأول و حمايتهم من أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.. و أضاف أنه ترجمة لتلك الرؤية تم توفير هذا اللقاح الآمن و الفعال والذي سيسهم في الحفاظ على الأرواح وحمايتها .

 

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح " كوفيد-19 " لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

أخبار تهمك

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 6 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ يوم

تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المرتقبة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي