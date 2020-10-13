مدير عام هيئة الطوارئ والأزمات يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها مسبقا وتتضمن تقديم لقاح " كوفيد 19 " لخط الدفاع الأول تلقى سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجرعة الأولى من لقاح " كوفيد-19".

و قال الشامسي في تصريح له بهذه المناسبة إن القيادة الرشيدة تضع ضمن أهم أولوياتها توفير أقصى درجات السلامة و الأمان للعاملين في خط الدفاع الأول و حمايتهم من أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.. و أضاف أنه ترجمة لتلك الرؤية تم توفير هذا اللقاح الآمن و الفعال والذي سيسهم في الحفاظ على الأرواح وحمايتها .

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح " كوفيد-19 " لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.