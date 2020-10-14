الصحة: مولود جديد فى مصر كل 13 ثانية (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، إن أكبر تحدي أمام الدولة هو الزيادة السكانية، لافتا إلى أن عدد السكان الحاليين أكثر من 101 مليون نسمة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،أن عدد المواليد اليومية 4 آلاف، بمعدل طفل كل 13.5 ثانية، لافتا إلى أن الزيادة تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

واستطرد قال الدكتور طارق توفيق، أنه خلال الفترة من 1960 حتى الآن ارتفع عدد سكان مصر 81 مليون نسمة، مردفا أن الزيادة السنوية 2.1 مليون نسمة.

وأردف: أنه لا توجد سياسة سكانية واضحة لمواجهة النمو السكاني، مؤكدا أنه لا يوجد كيان مؤسسي مسئول عن التقييم والمتابعة للزيادة السكانية.

وأكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، أن الفترة من العام 1985 وحتى 2007 شهدت أقل معدل مواليد حيث إن الإعلام كان مركزا موجها لزيادة وعي المصريين بأهمية عدم الزيادة السكانية.

واختتم طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، أن التعداد السكاني المطلوب في العام 2020 هو 94 مليون نسمة وليس 101 مليون نسمة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهي ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسئولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية؛ للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار توفيق، في بيان اليوم، إلى أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية تولي اهتماما كبيرًا بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع، مما يعطي دليلا على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة كما ورد في أكثر من حديث للرئيس، وأثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن.

وأوضح أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان في مصر تتضمن 3 سيناريوهات؛ الأول وهو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون في عام 2050، في حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل (333 طفل لكل 100 سيدة)، والثاني وهو في حالة وجود معدل إنجاب (وسيط) بمعنى 313 طفل لكل 100 سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة.

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