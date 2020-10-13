جورج وسوف: "لو مت محدش هيصدق من كثرة الشائعات"

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علق الفنان جورج وسوف،على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التي حدثت في العديد من القرى والمدن السورية: "أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي".





وأضاف "وسوف"، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية،قائلًا: "أنا لما بشوف إنسان محتاج حاجة بساعده بشكل تلقائي، دي حاجة مش بأيدي، يلعن أبو الفقر"، وداعب وائل الإبراشي قائلا: "متقوليش أستاذ جورج قولي يا أبو وديع عشان خاطري يا أستاذ وائل، وأنا بكره الإشاعات جدا وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أي خبر قبل نشره، أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الشائعات".





نشر الفنان ​جورج وسوف​ مقطع فيديو له من منزله في ضيعته كفرون، الواقعة في محافظة حمص السورية، وظهر من خلاله الحرائق التي اندلعت هناك.





وعلّق وسوف على الفيديو قائلا: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله".





وكان وسوف قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرا عبر الإنترنت على طريقة المباشر، تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على محبيهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.