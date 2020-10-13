جورج وسوف: "لو مت محدش هيصدق من كثرة الشائعات"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
علق الفنان جورج وسوف،على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التي حدثت في العديد من القرى والمدن السورية: "أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي".


وأضاف "وسوف"، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية،قائلًا: "أنا لما بشوف إنسان محتاج حاجة بساعده بشكل تلقائي، دي حاجة مش بأيدي، يلعن أبو الفقر"، وداعب وائل الإبراشي قائلا: "متقوليش أستاذ جورج قولي يا أبو وديع عشان خاطري يا أستاذ وائل، وأنا بكره الإشاعات جدا وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أي خبر قبل نشره، أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الشائعات".


نشر الفنان ​جورج وسوف​ مقطع فيديو له من منزله في ضيعته كفرون، الواقعة في محافظة حمص السورية، وظهر من خلاله الحرائق التي اندلعت هناك.


وعلّق وسوف على الفيديو قائلا: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله".


وكان وسوف قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرا عبر الإنترنت على طريقة المباشر، تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على محبيهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ يوم

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المرتقبة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي