باحث: الحل السحري للأزمة الليبية يكمن في مشروع الدستور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكاتب والباحث السياسي أحمد عطا، إن الحل السحري للأزمة الليبية يكمن في مشروع الدستور، غير أن هناك نقاط خلاف قد تكون تاريخية منذ إفشال المصالحة الباريسية.

وأوضح عطا خلال لقائه قناة الغد، أن هناك نقاط خلاف عالقة بين الطرفين، أولاها تتمثل في مسار قانوني تتعلق بقانون الاستفتاء المخالف لمشروع الدستور، ويجب أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف مثل المجلس الأعلى الليبي ونواب طبرق ورئيس مجلس نواب طبرق على الصياغة.

وتابع: أيضا هناك مسار يتمثل في العمل بقاعدة دستورية لمدة 5 سنوات يتم فيها بناء الدولة والتحرك نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية وتشكيل هيكل الدولة، ثم إجراء تعديل أو تأسيس لدستور ليبي جديد.

وأشار إلى أن الخلاف بين الأطراف حول المسار الدستوري اتسعت فوهته، وقد حاولت مصر واللجنة الراعية للاتفاق الاجتماع حول قاعدة دستورية لاستكمال الانتخابات.

وكشفت مصادر ليبية مشاركة في اجتماعات القاهرة عن ترجيح تأجيل حسم مسألة الدستور إلى ما بعد تشكيل المجلس الرئاسي.

يأتي هذا في وقت تختتم في القاهرة اجتماعات الأطراف الليبية الخاصة بالمسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تصدر توصيات لمناقشتها في ملتقى الحوار السياسي في تونس الذي سيعقد مطلع شهر نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، استعداد بلاده لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر.

أخبار تهمك

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المرتقبة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي