باحث: الحل السحري للأزمة الليبية يكمن في مشروع الدستور



يأتي هذا في وقت تختتم في القاهرة اجتماعات الأطراف الليبية الخاصة بالمسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة.



ومن المنتظر أن تصدر توصيات لمناقشتها في ملتقى الحوار السياسي في تونس الذي سيعقد مطلع شهر نوفمبر المقبل.



من ناحية أخرى، أعلن السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، استعداد بلاده لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر.



قال الكاتب والباحث السياسي أحمد عطا، إن الحل السحري للأزمة الليبية يكمن في مشروع الدستور، غير أن هناك نقاط خلاف قد تكون تاريخية منذ إفشال المصالحة الباريسية.وأوضح عطا خلال لقائه قناة الغد، أن هناك نقاط خلاف عالقة بين الطرفين، أولاها تتمثل في مسار قانوني تتعلق بقانون الاستفتاء المخالف لمشروع الدستور، ويجب أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف مثل المجلس الأعلى الليبي ونواب طبرق ورئيس مجلس نواب طبرق على الصياغة.وتابع: أيضا هناك مسار يتمثل في العمل بقاعدة دستورية لمدة 5 سنوات يتم فيها بناء الدولة والتحرك نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية وتشكيل هيكل الدولة، ثم إجراء تعديل أو تأسيس لدستور ليبي جديد.وأشار إلى أن الخلاف بين الأطراف حول المسار الدستوري اتسعت فوهته، وقد حاولت مصر واللجنة الراعية للاتفاق الاجتماع حول قاعدة دستورية لاستكمال الانتخابات.وكشفت مصادر ليبية مشاركة في اجتماعات القاهرة عن ترجيح تأجيل حسم مسألة الدستور إلى ما بعد تشكيل المجلس الرئاسي.