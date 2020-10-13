جورج وسوف: عمرى ما هستغنى عن مصر طول عمرى

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قال الفنان جورج وسوف، إن مصر والشعب المصري لهم حب ومحبة كبيرة في قلبه، وتابع: "معظم اللي غنيته في عمري كان بالمصري وكان للشعب المصري، وعمري ما هستغنى عن مصر طول عمري، هي حبيبة قلبي من جوة، وأم كلثوم وما قبل أم كلثوم كنت بغني أغانيهم في بدايتي، وكان عمري 10 سنين، وكنت بحفظ كل أغانيهم، وده كان درس فني ليا وأنا صغير".





وأضاف"وسوف"، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الأغاني المصرية القديمة كلامها وألحانها جميلة، ودي المدرسة اللي أنا اتبعتها في حياتي ومشواري الفني، بحب أختار الكلام الحلو واللحن الجميل، بحب أسير على نهج الناس دي لأن فنها جميل".



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نشر الفنان ​جورج وسوف​ مقطع فيديو له من منزله في ضيعته كفرون، الواقعة في محافظة حمص السورية، وظهر من خلاله الحرائق التي اندلعت هناك.





وعلّق وسوف على الفيديو قائلا: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله".





وكان وسوف قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرا عبر الإنترنت على طريقة المباشر، تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على محبيهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

