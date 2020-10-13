"مكافحة كورونا": 2300 متطوع لإجراء التجارب السريرية للقاح

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عن تقدم 2300 متطوع لإجراء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا حتى الأن، مضيفا: "نتمنى الانتهاء من المرحلة الثالثة للقاح كورونا بحلول نهاية العام الجاري، معربا عن أمله انتهاء التجارب بحلول نهاية عام 2020.

وعن مستجدات تجارب لقاحات كورونا قال: "إن لقاح شركة جونسون آند جونسون توقف بسبب إصابة متطوع بأعراض غير مفسرة، كما تم استكمال جامعة أكسفورد لتجارب التطعيم الخاص بها بعد توقفه لفترة لنفس السبب.

ونوه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة بأن بروتوكولات علاج كورونا في مصر مطابقة للبروتوكولات العالمية، مؤكدًا أن وزارة الصحة على أتم استعداد لكل التطورات.

اقرأ أيضًا:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المرتقبة بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي