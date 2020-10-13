"مكافحة كورونا": 2300 متطوع لإجراء التجارب السريرية للقاح

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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عن تقدم 2300 متطوع لإجراء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا حتى الأن، مضيفا: "نتمنى الانتهاء من المرحلة الثالثة للقاح كورونا بحلول نهاية العام الجاري، معربا عن أمله انتهاء التجارب بحلول نهاية عام 2020.



وعن مستجدات تجارب لقاحات كورونا قال: "إن لقاح شركة جونسون آند جونسون توقف بسبب إصابة متطوع بأعراض غير مفسرة، كما تم استكمال جامعة أكسفورد لتجارب التطعيم الخاص بها بعد توقفه لفترة لنفس السبب.



ونوه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة بأن بروتوكولات علاج كورونا في مصر مطابقة للبروتوكولات العالمية، مؤكدًا أن وزارة الصحة على أتم استعداد لكل التطورات.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

