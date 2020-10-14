أستاذ علوم سياسية يكشف عن أخطر الأمور التي تواجه العالم العربي (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
طارق فهمي
طارق فهمي
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الاجتماع الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يدشن لمرحلة جديدة تشير إلى وجود أطراف يبني عليها تحالف عربي قد يتمثل في محور أو مجلس أو ما شابه.

وأكد "فهمي"، في تصريحات لقناة الغد، أن أخطر الأمور التي قد تواجه النظام العربي هي التدخلات الإقليمية في المنطقة، وهي تعني التدخل التركي والإيراني في أمن الإقليم، إضافة لحالة السيولة بالمنطقة والمشروعات التي تطرح للتسويات التي تعد مؤقتة وليست نهائية في الملفات العربية.

وأكد وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن تعرض الأمن العربي لتحديات إقليمية جديدة وخطيرة ومشروعات عديدة يتوجب معها أن يكون للدول العربية الفاعلة في المنطقة إطار للمواجهة.

وأشار إلى أن الملف الاقتصادي والاستثماري وأمن الطاقة والتجارة البينية قد يكون مدخلا لبلورة رؤية استراتيجية للتعامل وآلية للتنسيق في شكل لاحق أو جزء من مؤسسة عربية موحدة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد رفض مصر والأردن والعراق التدخلات الخارجية في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيريه العراقي والأردني، أوضح شكري أن المشاورات الثلاثية بحثت التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاونا أكبر، مشيرا إلى أهمية اجتماعات آلية التعاون بين الأردن ومصر والعراق في تعزيز التعاون المشترك في شتى الملفات.

وقال وزير الخارجية العراقي إن الاجتماع تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.

كما تم بحث ملف الإعمار في العراق وكيفية الاستفادة من الشركات المصرية والأردنية في عمليات إعادة الإعمار.

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